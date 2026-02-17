Депутат Госдумы Александр Коган провел встречу с жителями Чехова
В школе № 10 состоялась встреча сотрудников образовательного учреждения и родителей с представителями власти по вопросам, касающимся жизни округа. Мероприятие посетил депутат Государственной думы Александр Коган.
Больше всего вопросов, поступивших от жителей, касалось сферы здравоохранения. На встрече обсудили также возвращение окна соцзащиты в МФЦ, причину отсутствия роддома в Чехове, качество работы коммунальных служб, нехватку профильных специалистов, модернизацию инженерных сетей.
Александр Коган отметил, что муниципальный округ участвует в масштабной программе, направленной на улучшение инфраструктуры.
«Чехов включен в большую программу модернизации. В ближайшие годы в округе планируется обновить котельные и модернизировать линейные сети. Эта работа требует времени и усилий, однако я уверен, что с каждым годом жители будут ощущать заметное улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг», — сказал парламентарий.
На сегодняшний день при поддержке правительства Подмосковья и администрации Чехова в округе реализуется множество проектов в рамках Народной программы партии «Единая Россия».