Депутат Госдумы Александр Коган провел встречу с жителями Чехова

В школе № 10 состоялась встреча сотрудников образовательного учреждения и родителей с представителями власти по вопросам, касающимся жизни округа. Мероприятие посетил депутат Государственной думы Александр Коган.

Больше всего вопросов, поступивших от жителей, касалось сферы здравоохранения. На встрече обсудили также возвращение окна соцзащиты в МФЦ, причину отсутствия роддома в Чехове, качество работы коммунальных служб, нехватку профильных специалистов, модернизацию инженерных сетей.

Александр Коган отметил, что муниципальный округ участвует в масштабной программе, направленной на улучшение инфраструктуры.