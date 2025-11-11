Депутат Госдумы Александр Коган провел прием жителей в Чехове

9 ноября депутат Государственной думы Александр Коган ответил на вопросы горожан. Встреча прошла в формате открытого диалога, в ходе которого присутствующие смогли задать интересующие их вопросы представителю федеральной власти.

В рамках мероприятия жителями округа были подняты актуальные вопросы, большинство из которых касалось сферы жилищно‑коммунального хозяйства. Основными темы обсуждения стали содержание многоквартирных домов и дворовых территорий, состояние теплотрасс и канализационных сетей.

«Очень много предстоит сделать по модернизации объектов коммунальной сферы. В рамках госпрограммы в округе перекладываются сети, ремонтируются котельные. В следующем году будет продолжена работа с тепловыми узлами у входа в жилые дома», — отметил Александр Коган.

На встрече также были затронуты вопросы оформления прав собственности на жилые помещения.