Депутат Госдумы Александр Коган провел прием жителей Чехова

В Общественной приемной партии «Единая Россия» жители Чехова обсудили с представителями власти актуальные вопросы. На встрече присутствовал депутат Государственной Думы Александр Коган.

Темы обращений касались состояния многоквартирных домов, капитального ремонта крыш и дорог, мер поддержки многодетных семей, получения семейной ипотеки, подключения газа, а также обновления лицензии для предприятия.

Ряд вопросов смогли решить на месте. Так, на улице Гагарина обновят крышу дома № 116. Еще 27 объектов удалось включить в программу капитального ремонта на текущий год.