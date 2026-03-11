Депутат Госдумы Александр Коган провел прием жителей Чехова
В Общественной приемной партии «Единая Россия» жители Чехова обсудили с представителями власти актуальные вопросы. На встрече присутствовал депутат Государственной Думы Александр Коган.
Темы обращений касались состояния многоквартирных домов, капитального ремонта крыш и дорог, мер поддержки многодетных семей, получения семейной ипотеки, подключения газа, а также обновления лицензии для предприятия.
Ряд вопросов смогли решить на месте. Так, на улице Гагарина обновят крышу дома № 116. Еще 27 объектов удалось включить в программу капитального ремонта на текущий год.
«С удовольствием идем на контакт с людьми, которым требуется помощь в тех или иных вопросах», — отметил Александр Коган.
В Чехове активно создают комфортную среду для жителей. Для достижения высоких результатов администрация округа совместно с Правительством Московской области реализует множество проектов по Народной программе «Единой России».