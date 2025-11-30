Депутат Госдумы Александр Коган поздравил женщин в Серпухове с Днем матери

Накануне Дня матери депутат Государственной Думы РФ Александр Коган посетил городской округ Серпухов, где поздравил многодетных матерей с наступающим праздником. В рамках мероприятия парламентарий вручил памятные подарки и выразил благодарность за их неоценимый труд.

В своем обращении Коган отметил, что День матери — это особый повод для признательности всем женщинам за их любовь, заботу и терпение. «Дорогие мамы! Ваша любовь — главный фундамент, на котором строится будущее наших детей и нашей страны. Желаю вам крепкого здоровья, гордости за своих детей и простого женского счастья», — сказал депутат.

В ходе мероприятия были отмечены несколько матерей, совмещающих воспитание детей с работой и активной общественной жизнью. Так, Татьяна Бородина, мать пятерых детей и оператор в гипермаркете «Лента», получила в подарок электромясорубку. Коган подчеркнул, что несмотря на высокую нагрузку, она поддерживает увлечения своих детей.

Отдельные слова благодарности были адресованы Елене Анохиной, старшему воспитателю и матери пятерых сыновей. «На таких матерях, как Елена Александровна, держится Россия. Ее старший сын — защитник нашей Родины, участник СВО», — отметил Коган.

Депутат также акцентировал внимание на мерах социальной поддержки для матерей, которые реализуются на федеральном и региональном уровнях. Среди них — индексация материнского капитала, льготная ипотека и налоговые вычеты для многодетных мам. Поддержка матерей-героинь и женщин в период беременности и декретного отпуска также остается в приоритете.