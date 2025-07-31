Депутат Госдумы Александр Коган посетил городской округ Серпухов

В городской округ Серпухов с рабочим визитом приехал депутат Государственной думы Александр Коган. Он навестил ветерана Великой Отечественной войны Николая Козлова, посетил завод по переработке фруктов и Протвинский мясокомбинат, а также проверил качество ремонта трех школ.

Поездка Александра Когана началась с того, что он встретился с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Козловым. Почетный гражданин Московской области и Серпухова преодолел боевой путь от Москвы до Кенигсберга и получил четыре ранения. Депутат обсудил с родственниками ветерана бытовые вопросы, касающиеся обустройства дома и придомовой территории. Он также вручил семье новую газовую плиту.

Александр Коган познакомился с производственными процессами компании ООО «АГРАНА Фрут Московский регион», которая занимается переработкой премиальных фруктов в высококачественные фруктовые продукты. Предприятие занимает лидирующие позиции на российском рынке, сотрудничает с крупнейшими производителями молочной продукции, мороженого и сетями быстрого питания. Депутат пообщался с руководством и коллективом завода, а лучшим специалистам вручил благодарственные письма.

Он также проверил, как проходит капитальный ремонт в школах № 1, № 2 и № 9. Работы проводят ускоренными темпами. Центральное внимание специалисты уделяют подготовке и сдаче основных объектов, чтобы обеспечить школьникам комфортный учебный процесс.

Последней локацией, которую посетил Александр Коган, стал Протвинский мясокомбинат, работающий в округе с 2012 года. С тех пор на предприятии модернизировали производство, оснастив его современным оборудованием. Александр Коган побывал в цехах мясокомбината и познакомился с основными технологическими процессами.