Депутат Госдумы Александр Коган посетил аэродром в Серпухове

Расположенный вблизи деревни Новинки-Бегичево аэродром за 12 лет стал современным авиационным кластером. В «Новинках» побывал с визитом депутат Государственной думы Александр Коган.

Аэродром имеет всю необходимую инфраструктуру. Здесь обустроена новая взлетно-посадочная полоса с асфальтовым покрытием, есть ангары, перроны, диспетчерская, гостиница и учебный центр. На аэродроме базируются около 100 воздушных судов — от легкомоторной авиации до вертолетов и автожиров.

Александр Коган отметил, что «Новинки» обладают огромным потенциалом для внутреннего туризма. «Всего час-полтора от Москвы — и вы в точке, откуда легко добраться до Ярославля, Тулы, Великого Новгорода и других городов. А после полета можно остановиться в гостинице у аэродрома с видом на лес», — сказал парламентарий.

Такие проекты, как «Новинки», являются драйвером развития малой авиации, туризма и промышленности, усиливают транспортную независимость России и открывают новые возможности для бизнеса.