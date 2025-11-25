Депутат Госдумы Александр Коган подвел итоги рабочей недели в Серпухове

В ходе интенсивной работы было детально проработано более 700 поправок. Целью депутатов было усиление статей расходов, напрямую влияющих на качество жизни граждан.

Значимым шагом стало принятие важного законопроекта, касающегося поддержки матерей, воспитавших 10 и более детей. Новый закон предоставляет им право выбора: либо полный пакет льгот, включающий бесплатные коммунальные услуги, проезд, лекарства и другие меры поддержки, либо ежемесячную выплату в размере 72 403 рублей с последующей ежегодной индексацией. При этом, даже при выборе денежной выплаты, сохраняются такие ключевые льготы, как внеочередная медицинская помощь и путевки в санатории.

На прошедшей неделе Александр Коган также поздравил сотрудников Межрайонной ИФНС России № 11 с их профессиональным праздником. Депутат отметил, что своевременно собранные налоги являются основой для развития инфраструктуры: ремонта дорог, благоустройства дворов и парков, а также для оснащения школ и поликлиник современным оборудованием.

Александр Коган подчеркнул, что работа по наказам избирателей продолжается ежедневно.

«Спасибо вам за доверие и обратную связь. Вместе мы делаем жизнь в нашем округе и стране лучше», — сказал Александр Коган.