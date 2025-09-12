Депутат Евгений Горбатов провел прием жителей в Балашихе

Встречу с жителями округа организовал депутат горсовета Евгений Горбатов. Она прошла в Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». К народному избраннику обратилась жительница Балашихи с вопросами по подготовке многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону и благоустройству городских территорий.

В городе проведена комплексная подготовка, и Балашиха готова к зиме на 100%.

«Все необходимые работы по многоквартирным домам и инфраструктуре завершены», — сказал Евгений Горбатов.

Депутат также поделился планами и уже достигнутыми результатами в сфере благоустройства. В Балашихе проводится большая работа по созданию комфортной городской среды. Евгений Горбатов рассказал об открытии новых современных общественных пространств, обновлении детских площадок во дворах.

Напоминаем, что каждый житель округа может обратиться в Общественную приемную партии «Единая Россия» по следующим адресам: городской округ Балашиха, улица Парковая, 7; микрорайон Железнодорожный, улица Октябрьская, 11. Телефон для записи: 8 (985) 193-64-03.