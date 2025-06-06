Депутат Екатерина Щербакова помогла решить проблемы жителям дома в Ногинске

В Ногинске жители дома № 15б по улице Шоссе Энтузиастов получили помощь в решении накопившихся вопросов. На встрече с депутатом Богородского округа Екатериной Щербаковой они обсудили актуальные проблемы, требующие внимания.

Местные жители выразили обеспокоенность состоянием приусадебной территории, необходимостью опиловки деревьев и уборки поваленных стволов. Кроме того, активная группа жильцов обратилась с просьбой об улучшении благоустройства двора и ремонте крыши. Депутат оперативно отреагировала на их запросы и инициировала работу с управляющей компанией «Эксжил».

Управляющая компания быстро начала выполнять необходимые работы. В первую очередь, была проведена опиловка ветвей деревьев, которые угрожали повреждением кровли. Также начался локальный ремонт самого здания. Екатерина Щербакова отметила, что особенно приятно видеть, как жители начали пользоваться новыми вешалами для сушки белья, которые были установлены по их просьбе. Депутат выразила благодарность управляющей компании за их оперативность и готовность помочь.