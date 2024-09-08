Депутат Екатерина Лобышева посетила избирательные участки в Воскресенске

Депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Екатерина Лобышева в ходе мониторинга избирательных участков отметила, что в Воскресенске созданы все необходимые условия для голосования. За два дня голосования она посетила шестнадцать участковых комиссий, где пообщалась с наблюдателями и членами избирательных комиссий.

Сегодня парламентарий продолжит инспектировать избирательные комиссии. Всего в Воскресенске открыто 83 избирательных участка.

«На всех участках доброжелательная и безопасная обстановка, созданы все условия для голосования. Голосование проходит без нарушений. Участки оборудованы кабинками для голосования и системой видеонаблюдения, что обеспечивает контроль за законностью выборов в режиме реального времени. Члены избирательных комиссий помогают жителям выразить свою позицию и воспользоваться своим избирательным правом», — отметила Екатерина Лобышева.

Напомним, что в городском округе Воскресенск продолжается голосование за новый состав депутатов в муниципальный Совет. У граждан есть возможность отдать свой голос очно на территории избирательных участков или дистанционно, а также организовано надомное голосование.

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