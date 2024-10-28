Депутат Дмитрий Гусев из Богородского округа передаст технику бойцам СВО

По просьбе военнослужащего, находящегося в зоне специальной военной операции, депутат Богородского округа приобрел технику. На фронт уже отправили тепловизор, в ближайшее время доставят инструменты и средства радиоэлектронной борьбы.

Гуманитарную помощь депутат Богородского округа Дмитрий Гусев оказывает вместе с руководителем отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрием Латыниным.

Тепловизор уже доставили военнослужащим на передовую. Инструменты, индивидуальное средство радиоэлектронной борьбы и детектор дронов в ближайшее время также передадут бойцам.

Военнослужащие благодарят всех, кто обеспечивает их гуманитарной помощью. Она укрепляет боеспособность подразделений и поднимает моральный дух солдат.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».