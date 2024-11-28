Депутат Чураков провел встречу с жителями Балашихи по вопросам уборки снега

В городском округе Балашиха депутат городского Совета депутатов Сергей Чураков побеседовал с горожанами на личном приеме. На встрече обсудили новогодние мероприятия для пенсионеров и качество уборки снега и льда на улицах.

Две жительницы Балашихи пришли на личный прием к депутату горсовета, члену фракции «Единая Россия» Сергею Чуракову. Одна из посетительниц — представитель Совета ветеранов микрорайона Гагарина.

«Обсудили с запросы наших уважаемых ветеранов и предновогодние мероприятия с участием старшего поколения. План мероприятий готовим», — рассказал Сергей Чураков.

Вторая тема касалась уборки снега во дворах микрорайона Гагарина. Отдельное внимание уделили чистоте дорог у школ, детских садов и поликлиники. Депутат обещал лчино проконтролировать ситуацию.

Каждый желающий может задать вопросы на личной встрече с депутатом в местной Общественной приемной партии «Единая Россия», которая расположена по адресу: городской округ Балашиха, улица Парковая, дом № 7. Телефон для записи на прием: 8 (985) 193-64-03.

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