Депутат Чаплин: систему водоснабжения обновят в селе Горы в этом году

В Коломенском и Зарайском округах модернизируют системы водоснабжения. Депутат Государственной думы по Коломенскому избирательному округу Никита Чаплин в интервью 360.ru сообщил, что эти работы необходимы для повышения качества питьевой воды.

В 2026 году в Московской области планируют обновить почти 100 объектов водоснабжения. Один из крупных проектов реализуют в селе Горы Коломенского округа.

«Сто миллионов из областного бюджета будет потрачено на эту реконструкцию. Жители почувствуют изменения совсем скоро», — пояснил Никита Чаплин.

Обновление водозаборных узлов также проводят в населенных пунктах Зарайского округа, включая Леоново и Губино.

Ожидается, что мероприятия заметно улучшат качество питьевой воды, а результаты масштабной модернизации жители юго-востока Подмосковья смогут оценить в полной мере в 2027 году.