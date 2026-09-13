Депутат Чаплин: сброс крупногабаритного мусора в неположенном месте грозит штрафом

Старую мебель, матрасы и другую крупную бытовую утварь нельзя оставлять в обычном мусорном контейнере. Такие вещи относятся к крупногабаритным отходам и должны размещаться в специально отведенной зоне. Место обычно обозначают бункером, специальным отсеком или информационной табличкой, напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Крупную вещь также можно самостоятельно отвезти на площадку, предназначенную для приема таких отходов. Узнать ее адрес и правила передачи мебели можно в управляющей организации, ТСЖ или у регионального оператора.

Оставлять шкаф, диван или матрас за пределами специальной зоны, например на проезде, нельзя. Такое нарушение обычно подпадает под часть 1 статьи 8.2 КоАП РФ. Для граждан предусмотрен штраф от двух до трех тысяч рублей, а при повторном нарушении в течение года — от трех до пяти тысяч. Если отходы выгружают из легкового автомобиля в неположенном месте, штраф составляет от 10 до 15 тысяч рублей, из грузового транспорта — от 40 до 50 тысяч.

Штраф назначает уполномоченный орган после установления нарушителя, поэтому материалы должны позволять связать оставленные отходы с конкретным человеком.