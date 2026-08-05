Депутат Чаплин разъяснил влияние новых санитарных правил на жизнь во дворах

Роспотребнадзор вынес на общественное обсуждение проект санитарных правил, который устанавливает единые требования к содержанию дворовых территорий, водных объектов, воздуха, почвы и жилых помещений. Как пояснил депутат Госдумы Никита Чаплин, документ вводит на федеральном уровне нормы, которые ранее трактовались по-разному или отсутствовали вовсе.

Новые СанПиН решают две ключевые задачи: обеспечение чистоты и безопасности вокруг дома. В частности, в зонах санитарной охраны водоисточников запрещается строить посторонние объекты, применять пестициды и отводить стоки без очистки. Это серьезный шаг к защите питьевой воды от загрязнений и застройки.

Особое внимание уделено контейнерным площадкам: расстояние от мусорных баков до жилых домов и детских площадок должно составлять от 20 до 100 метров. Площадка должна иметь твердое покрытие, ограждение и обслуживаться регулярно. Вывоз отходов, согласно новым подходам, должен проводиться ежедневно, а не по мере накопления.

Также регламентируется озеленение: расстояние от стен домов до деревьев и кустарников должно быть не менее пяти метров. Во дворах запрещается мойка автомобилей, слив топлива, регулировка звуковых сигналов, транзитное движение и размещение объектов торговли и общественного питания.

Если управляющая компания не выполняет требования, жильцы могут обращаться в Роспотребнадзор, жилищную инспекцию или суд. Новые правила, если они будут приняты, сделают чистоту и порядок во дворах не предметом переговоров, а обязанностью коммунальщиков.