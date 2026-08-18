Депутат Чаплин: юго-восток Подмосковья завершает подготовку к зиме

Муниципалитеты юго-восточной части Подмосковья вышли на финишную прямую при подготовке к зимнему периоду. Специалисты завершают комплексную модернизацию коммунальных систем, обновление аварийных сетей и переоснащение котельных, сообщил в интервью 360.ru депутат Госдумы по Коломенскому избирательному округу Никита Чаплин.

Высокие показатели готовности демонстрирует Зарайск, где запланированные мероприятия выполнены на 80%. Позитивные результаты зафиксированы в Коломне — 76%, а также в Воскресенске и Кашире, достижения которых оценены в 75%. В Серебряных Прудах объем реализованных работ составляет 62%. Администрации муниципалитетов планируют закончить все ключевые мероприятия до 25 августа.

«Юго-Восток подготовлен. И подготовлен не просто проверкой, но и прежде всего заменой и котельных, заменой устаревших сетей для того, чтобы наши люди чувствовали себя комфортно этой зимой и знали, что мы заботимся о них и думаем о них каждый день», — сказал депутат.

Сетевые предприятия гарантируют стопроцентную готовность объектов к установленному сроку. Замена устаревших инженерных трасс и запуск новых тепловых источников обеспечат бесперебойную подачу ресурсов в дома жителей региона.