Депутат Чаплин: федеральная поддержка ускоряет обновление ЖКХ в Подмосковье

Реализация масштабных коммунальных проектов продолжается в Подмосковье благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Привлечение средств из федерального бюджета дает возможность существенно нарастить темпы модернизации инженерных сетей и объектов жилищно-коммунального хозяйства, отметил депутат Госдумы Никита Чаплин в интервью 360.ru.

Финансовая помощь из центра позволяет высвободить значительные ресурсы регионального и муниципальных бюджетов.

«Мы экономим деньги регионального бюджета и деньги муниципалитета. Мы можем направлять их на другие наши вызовы: на образование, здравоохранение, поддержку участников специальной военной операции, кто вернулся уже домой», — подчеркнул депутат.

Взаимодействие с федеральным Минстроем помогает оперативно выполнять сложнейшие задачи на местах. Совместная работа обеспечивает своевременный ввод в эксплуатацию крупнейших инфраструктурных объектов Подмосковья.