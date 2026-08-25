Депутат Чаплин: 69 км теплосетей обновят в Зарайске за 2 года

В этом году в Зарайске реализуют масштабную программу модернизации теплосетей. Для повышения надежности системы заменят 69 километров трубопроводов. Об этом в интервью 360.ru сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Нам нужны более качественные трубы, которые не будут давать утечек. Э связано не только с качеством тепла, которое приходит в дом, но и с квитанциями. Люди хотят платить меньше и понимать, за что они платят», — сказал спикер.

По его словам, новые котельные на улице Урицкого и еще один объект должны решить вопрос с источниками теплоснабжения. Следующим этапом станет замена изношенных трубопроводов.

Работы по перекладке 69 километров теплосетей планируют провести в 2027 и 2028 годах. Это должно снизить количество утечек и обеспечить более эффективную подачу тепла.