Депутат Богородского округа вошла в состав российской делегации в Бахрейне

Российская делегация парламентариев из Палаты молодых законодателей при Совете Федерации России, в числе которой и депутат Богородского округа Екатерина Щербакова, продолжила работу в Бахрейне. На второй день пребывания была назначена важная встреча в Министерстве по молодежным делам.

Делегаты встретились с министром Раван Бинт Наджиб Тауфики.

«В теплой обстановке за чашечкой зеленого кофе мы долго обсуждали насущные вопросы: взаимное сотрудничество и участие в различных проектах Бахрейна и Российской Федерации», — рассказала депутат Совета депутатов Богородского округа Екатерина Щербакова.

Следующий шаг — это соглашение о взаимных намерениях о сотрудничестве. Обе стороны рабочей встречи пришли к одному выводу: в мировой политике важно выстроить добрососедские отношения, чтобы парламентское движение на международном уровне было максимально дружеским и сплоченным.

Также во второй половине дня для гостей организовали экскурсию, дающую возможность ближе познакомиться с историей Бахрейна и его национальными особенностями.