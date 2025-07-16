Депутат Богородского округа проверил ремонт Центра культуры и искусств в Электроуглях

В Электроуглях активно продолжаются работы по обновлению Центра культуры и искусств. Депутат Богородского округа Олег Кобляков посетил учреждение, чтобы оценить текущее состояние ремонта и обсудить планы по дальнейшему улучшению.

Директор учреждения Нина Кареева ознакомила депутата с процессом преобразования одного из кабинетов. В рамках проекта обновятся стены, заменится старое напольное покрытие, а помещение будет подготовлено для проведения занятий и мероприятий. Успех этого начинания стал возможен благодаря эффективному использованию средств, оставшихся после ремонта крыльца.

Нина Кареева также отметила необходимость обновления освещения в кабинете. В ближайшее время планируется приобрести новую люстру, что сделает пространство более светлым и комфортным. Депутат выразил благодарность коллективу центра за активное участие в улучшении условий и готовность работать на благо жителей. Подобные инициативы, по его мнению, требуют поддержки и внимания.