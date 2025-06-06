Депутат Богородского округа провела выездную встречу с жителями села Ямкино

В селе Ямкино прошла встреча, посвященная вопросам материнства и детства. Депутат Богородского округа Елена Артеменко ответила на запросы местных жителей, касающиеся актуальных проблем.

На мероприятии обсудили возможности целевого обучения в вузах, получение социальных пособий и организацию детского досуга в летний период. Местные жители активно задавали вопросы, многие из которых оперативно решили на месте.

Родителям, не готовым отправить детей в оздоровительные учреждения, предложили вариант летнего пришкольного лагеря. Елена Артеменко также рассказала о проекте «Умные каникулы», который реализуют в образовательных центрах Богородского округа. Этот проект предоставляет детям уникальную возможность развивать свои навыки и получать новые знания через различные занятия, мастер-классы и творческие клубы.

Депутат также отметила, что личные приемы помогают лучше понять проблемы жителей и быстро найти пути решения.