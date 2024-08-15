Депутат из Ногинска передал средства реабилитации раненым бойцам СВО

Депутат Богородского округа Дмитрий Гусев приобрел пять комплектов костылей и другие средства реабилитации для раненых бойцов СВО. С такой просьбой к нему обратились медики из филиала № 3 госпиталя имени Бурденко, который находится в Дуброве.

Адресная помощь подшефному госпиталю в Дуброве проходит на постоянной основе. В этот раз совет депутатов Богородского округа передал военнослужащим СВО средства реабилитации, которые им понадобятся после выписки: костыли, бандажи, ортезы и эспандеры для разработки кистей.

«Каждое действие, направленное на улучшение условий для лечения, придает ребятам дополнительный импульс и уверенность в том, что они не одни на этом пути. С каждым комплектом костылей мы приближаем наших защитников к их полноценной жизни. Наши бойцы уже проделали огромный путь, столкнувшись с трудностями и преодолевая их. Теперь, когда они получают такую поддержку от своих земляков, это дает им моральные силы и веру в скорое выздоровление», — отметил Дмитрий Гусев

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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