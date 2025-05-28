Депутат Богородского округа приняла участие в международном молодежном саммите

Делегация молодых российских парламентариев с рабочим визитом ездила в Зимбабве. Участники встречи обсудили совместные проекты, встречи со студентами и спортивные мероприятия.

Представители Палаты молодых законодателей при Совете Федерации России приняли участие в крупном международном молодежном саммите. Среди участников была депутат Совета депутатов Богородского округа Екатерина Щербакова.

В работе саммита участвовали также представители из Африки, Беларуси, Армении и Канады.

В первый день пленарной сессии обсуждали вопрос, имеющий значение для всего современного многополярного мира — сохранение исторической памяти.

Российской делегации посчастливилось встретиться с губернатором Хараре — столицы Зимбабве, а также пообщаться с министром молодежи этой страны.

Депутат Совета депутатов Богородского округа Екатерина Щербакова выступила перед молодежью стран Африки, рассказала о работе Палаты молодых законодателей, перспективах сотрудничества.

Историческим моментом стало подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве между Палатой молодых законодателей России и Молодежным конгрессом Африки.

«Мы верим, что это только начало крепкой дружбы между молодежью наших стран! Для меня огромная честь и ответственность возглавлять российскую делегацию и быть подписантом подобного документа. За этой подписью стоят месяцы подготовки и ответственной работы», — отметила депутат Совета депутатов Богородского округа Екатерина Щербакова.

Участники встречи выразили надежду, что это соглашение станет живой платформой для развития отношений между молодежью Зимбабве и России. Уже начались первые предварительные обсуждения инициатив на ближайшее будущее: совместные образовательные и парламентские проекты, встречи с зимбабвийскими студентами в Москве, и, конечно же, традиционный футбольный матч в Ногинске с клубом «Витязь».