Депутат Богородского округа посетил поликлинику в Электроуглях

Депутат Богородского округа Олег Кобляков 8 июля посетил поликлинику в Электроуглях в рамках партийного проекта «Здоровое будущее». Он поздравил сотрудников с Днем медицинского работника и Днем семьи, любви и верности, пожелал коллективу здоровья и благополучия.

Депутат передал учреждению современный цифровой принтер. Новая техника поможет разгрузить персонал от рутинных операций.

«Всегда отношусь с огромным уважением к заведующей Надежде Петровне Архиповой и ко всему коллективу, поэтому решил сделать небольшой, но, надеюсь, полезный подарок. Спасибо коллективу за их самоотверженный труд и преданность делу», — отметил Олег Кобляков.

В ходе встречи обсудили текущие рабочие вопросы и подготовку к выездной администрации по вопросам здравоохранения. Депутат совместно с администрацией округа и главным врачом Ногинской больницы Сергеем Лившицем участвует в решении насущных задач, включая пополнение штата поликлиники новыми специалистами. Такие визиты являются инструментом поддержки медучреждений и их сотрудников.