Депутат Богородского округа помог юным спортсменам из Луганска

Депутат Богородского округа Сергей Жулябин оказал помощь юным спортсменам из Луганской народной республики. По просьбе футбольной команды он приобрел необходимый инвентарь и обувь для тренировок.

Впервые о футбольной команде из Луганской народной республики школьники Богородского городского округа узнали во время телемоста, который прошел между Центром образования № 4 и учащимися Золотовской средней школы № 4 имени Романа Салькова из Луганска. Это общение организовали руководитель волонтерской роты Дмитрий Качарава и ведущий специалист городской библиотеки филиал № 1 Майя Бовтало.

Ребята из Луганска поделились своими увлечениями, рассказали о школьных буднях и о наличии своей футбольной команды. Однако, к сожалению, отсутствие необходимого инвентаря мешает им полностью раскрыть свой потенциал. Узнав об этом, депутат округа Сергей Жулябин не смог остаться в стороне и решил помочь детям. Он приобрел новые мячи и обувь для юных спортсменов.

Благодаря усилиям волонтеров Богородского округа спортивный инвентарь будет доставлен непосредственно в школу, чтобы футболисты получили возможность чаще тренироваться и совершенствовать свои навыки.