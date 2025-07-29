Депутат Богородского округа поделилась с коллегами опытом международных связей

Ответственный секретарь Палаты молодых законодателей, депутат совета Богородского округа Екатерина Щербакова поделилась опытом международной парламентской работы с зарубежными коллегами в рамках проведения Летней школы государственного управления дирекции Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие проходило на площадке мастерской управления «Сенеж».

Свыше сотни госслужащих из 40 стран обсудили вклад молодежи в международную деятельность и то, как молодые политики могут представлять образ России за рубежом. Ярким примером такой работы стал опыт Екатерины Щербаковой.

Молодой парламентарий рассказала о том, как депутаты не только представляют свои регионы на федеральном уровне, но и активно выстраивают дипломатию с дружественными странами. Благодаря этой работе заключаются соглашения, налаживаются международные контакты, развиваются совместные проекты, а лучшие практики российского молодежного парламентаризма транслируются в другие страны.

Екатерина Щербакова поделилась с зарубежными коллегами опытом организации встреч, уделив особое внимание формату взаимодействия на разных уровнях власти. Особо депутат остановилась на проекте «Футбол без границ» — инициативе, которая при ее содействии объединяет молодежь разных стран.

«Также ценно было завести новые контакты, найти единомышленников, готовых вместе развивать молодежную дипломатию. Именно так мы укрепляем дружеские связи и строим многополярный и справедливый мир, где молодежь играет ключевую роль», — отметила депутат.