Депутат Богородского округа подарил пылесос детскому саду

Депутат Богородского округа Дмитрий Гусев оказал помощь Центру образования № 83 в приобретении профессионального пылесоса. С такой просьбой к нему обратились на приеме сотрудники детского сада.

Совет депутатов Богородского городского округа внимательно отслеживает выполнение всех обращений во время приемов депутатов. На таких встречах к Дмитрию Гусеву приходят за советом и помощью, рассчитывая на то, что депутат не оставит их обращения без внимания. Именно поэтому на одном из приемов к нему обратились сотрудники детского сада ЦО № 83. Они рассказали, что в детском саду достаточно много ковровых покрытий, на которых играют дети. Но поддерживать их чистоту, так необходимую детям, без профессионального оборудования очень сложно.

Депутат не мог остаться равнодушным к такой важной просьбе и на днях вручил директору Центра образования Виктории Новиковой новое уборочное оборудование.

«Уверен, что новый профессиональный пылесос поможет повысить качество уборки помещений для детей» — сказал Дмитрий Гусев.

Новое оборудование позволяет проводить уборку ковровых покрытий с высокой степенью чистоты и стерильности.