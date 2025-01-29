Депутат Богородского округа передал теннисный стол библиотеке деревни Зубцово

В ходе выездной администрации к депутату Богородского округа Дмитрию Гусеву обратилась руководитель библиотеки деревни Зубцово с просьбой помочь сделать учреждение более привлекательным для молодежи и превратить его в настоящий досуговый центр. Совместно с сотрудниками библиотеки депутат обсудил идеи по организации мероприятий, которые могли бы заинтересовать подрастающее поколение.

Среди предложений — проведение игр, творческих встреч и даже настольный теннис. Для реализации этой идеи депутат передал библиотеке новый теннисный стол с ракетками и мячами.

«Искренне верю, что это станет дополнительным стимулом для детей и подростков посещать библиотеку. Так они смогут не только развлекаться, но и получать знания из книг, расширять кругозор», — отметил Дмитрий Гусев.

Напомним, что в 2024 году библиотека в Зубцово открылась после масштабного капитального ремонта. Здание, построенное в конце XIX века, полностью обновили: укрепили фундамент, заменили кровлю, провели коммуникации и расширили пространство. Теперь это не только место для чтения, но и уютный центр для проведения досуга, где проходят книжные выставки, мастер-классы и творческие занятия.

Благодаря новым инициативам библиотека продолжает развиваться и становится все более востребованной среди местных жителей.