Депутат Богородского округа передал семье батут для реабилитации ребенка

Родители маленького Андрюши из Богородского городского округа обратились в приемную партии «Единая Россия» с просьбой помочь в приобретении оборудования для реабилитации сына. Депутат Богородского округа Павел Волнов откликнулся на просьбу.
Депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Павел Волнов побывал в гостях у семье ногинчан. Ранее в местную общественную приемную обратилась мама мальчика с генетическим заболеванием. Совсем недавно Андрюше исполнилось два года. Мама малыша попросила о содействии в приобретении спортивного батута. Этот спортивный снаряд необходим для реабилитации ребенка.
Депутат откликнулся на просьбу о помощи. Вместе с активистами местного отделения молодежного общероссийского объединения «Молодая Гвардия» приехали к родителям ребенка домой и передали мальчику необходимое оборудование. Павел Волнов поздравил мальчика и его маму с прошедшим Днем рождения, пожелал всего самого светлого и доброго. Теперь Андрюша сможет укрепить здоровье и развить свои физические навыки.
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