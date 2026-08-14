Депутат Богородского округа окажет помощь супруге бойца СВО

Полтора месяца назад супруга военнослужащего обратилась к депутату Богородского округа Олегу Коблякову за помощью. На ее участке возникли серьезные проблемы с очистными сооружениями и канализацией.

Олег Кобляков сразу взял вопрос в работу — к решению подключились специалисты коммунальных служб из МБУ «Благосфера» и ООО «Богородские коммунальные системы». На первом этапе проработали возможные варианты, закупили необходимые материалы. Однако в ходе подготовки вскрылись дополнительные сложности: потребовались новые кольца, трубы и другие элементы, из‑за чего существенно выросла смета. Несмотря на увеличение расходов, депутат твердо намерен довести дело до конца.

12 августа на участке прошла встреча: вместе с сотрудниками «БКС», «Благосферы» и своей командой депутат определял оптимальное место для размещения колодца и системы водоотведения. Сейчас специалисты рассматривают три варианта решения — каждый из них имеет свои особенности. Работы осложняются погодными условиями: начался сезон дождей, а на мягкой почве использование тяжелой техники затруднено.