Депутат Балашихи выдвинулся на предварительное голосование «Единой России»

Депутат Совета депутатов Балашихи Николай Говричев подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Процедура позволяет учитывать мнение избирателей и формировать команду, ориентированную на реальные запросы округов.

«Для кандидатов это не просто формальность, а реальная возможность представить свою программу, рассказать о приоритетах, встретиться с жителями, обсудить волнующие вопросы и услышать конкретные предложения. Уверен, что только при таком подходе — через открытость, обратную связь и вовлеченность жителей — можно принимать действительно взвешенные решения и добиваться ощутимых результатов», — отметил Николай Говричев.

Предварительное голосование «Единой России» стартовало 11 марта в рамках подготовки к выборам в Государственную думу, Московскую областную думу и муниципальные советы. Подать заявку на участие можно до 30 апреля на сайте PG.ER.RU.

Параллельно продолжается сбор предложений в Народную программу партии. На сегодняшний день жители уже направили более 16 тысяч инициатив. Принять участие в формировании программы могут все желающие по ссылке естьрезультат.рф.