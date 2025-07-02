Депутат Балашихи приняла участие в парламентских слушаниях о качестве продуктов

В Государственной думе состоялись парламентские слушания Комитета по аграрным вопросам, посвященные законодательным мерам для обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия. В обсуждении приняла участие представитель совета депутатов городского округа Балашиха Светлана Тананова.

Председатель аграрного комитета Владимир Кашин в своем выступлении подчеркнул, что обеспечение высокого качества продуктов питания — это ключ к защите здоровья граждан, поддержке потребительских прав и укреплению позиций российских производителей на внутреннем и международном рынках.

«Качество продукции — это общая ответственность государства и производителей. Партийный проект „Предпринимательство“ помогает предприятиям, которые инвестируют в современные технологии и придерживаются строгих стандартов качества», — отметила Светлана Тананова.

Слушания стали важной площадкой для обсуждения мер, направленных на совершенствование системы контроля качества продовольствия. Партийный проект «Предпринимательство» активно поддерживает развитие агропромышленного комплекса России, способствуя внедрению инноваций и повышению конкурентоспособности отечественных компаний. Участие представителя Балашихи подчеркивает вклад региона в решение общенациональных задач.