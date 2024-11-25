Депутат Николай Говричев провел личный прием жителей Балашихи

Депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Николай Говричев провел прием граждан по личным вопросам в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». На мероприятие пришли два жителя округа, каждый из которых представил свои проблемы и предложения.

Одна из жительниц обратилась с просьбой о помощи в обеспечении средств радиационной, химической и биологической защиты (РЭБ) для участников специальной военной операции.

«Сегодня наша страна столкнулась с серьезным вызовом, и мы должны вместе преодолеть все трудности. Обязательно окажем помощь в подготовке и передаче всего необходимого в зону специальной военной операции», — отметил депутат Балашихи Николай Говричев.

Второе обращение касалось подключения участка в микрорайоне Саввино к водопроводным сетям. Депутат заверил, что будет оказана помощь в получении необходимой документации и подключении к водоснабжению, что является важным шагом для улучшения жизненных условий жителей данной местности.

Говричев напомнил, что любой житель округа может обратиться в местную общественную приемную партии «Единая Россия», расположенную по адресу: улица Парковая, 7. Для предварительной записи на прием доступен телефон: 8 985 193-64-03.

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