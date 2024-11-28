Депутат Андрей Холод провел встречу с коллективом библиотеки в Балашихе

Депутат горсовета Балашихи Андрей Холод провел встречу с коллективом Центральной городской библиотеки, где ознакомился с ее возможностями и достижениями. Сотрудники модельной библиотеки провели для депутата экскурсию, продемонстрировав, как после модернизации учреждение стало востребованным информационным и просветительским центром для детей, родителей и молодежи.

В рамках проекта «Культура малой Родины» Андрей Холод, член фракции партии «Единая Россия», обсудил с сотрудниками библиотеки вопросы развития библиотечной системы городского округа. В знак признательности он подарил библиотеке книгу.

«Книга — это один из самых мудрых и драгоценных подарков, который акцентирует внимание общества на ценности книг и чтения», — отметил Андрей Холод.

В завершении встречи депутат выразил благодарность всему коллективу за их преданность делу и пожелал им благодарных и отзывчивых читателей. Подобные мероприятия способствуют укреплению связей между депутатами и учреждениями культуры, а также помогают выявить потребности и перспективы развития библиотечного дела в Балашихе.

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