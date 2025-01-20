Депутат Балашихи Антон Орешков поучаствовал в крещенских купаниях

Координатор партпроекта «Молодежь 21 века» Антон Орешков принял участие в крещенских купаниях в Балашихе, присоединившись к тысячам местных жителей. Он подчеркнул, что это событие не только отражает личную веру, но и служит примером для молодежи, демонстрируя уважение к традициям и приверженность здоровому образу жизни.

Организация крещенских купаний прошла на высоком уровне. Все необходимые меры безопасности были обеспечены: дежурили медицинские работники, спасатели и полиция.

Для участников праздника также организовали пункты обогрева, где все желающие могли выпить горячий чай и согреться после купания, что способствовало созданию комфортной и безопасной атмосферы.

В рамках партийного проекта «Молодежь 21 века» регулярно проводятся мероприятия, направленные на воспитание патриотизма, формирование здорового образа жизни и привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни. Крещенские купания, являясь важной частью культурного наследия, способствуют духовному развитию молодого поколения и укреплению традиций.