Депутат Антон Орешков организовал в Балашихе сбор гумпомощи для бойцов СВО

Депутат городского совета Балашихи и член фракции «Единая Россия» Антон Орешков возглавил сбор предметов первой необходимости для участников специальной военной операции. В состав груза вошли средства личной гигиены, такие как туалетная бумага, мыло и зубная паста, а также носки.

Сбор гуманитарной помощи проходил в общественной приёмной местного отделения партии «Единая Россия». Депутат подчеркнул, что такие акции будут продолжаться, и призвал жителей Балашихи активно поддерживать защитников Отечества.

«Мы все понимаем, насколько важна поддержка наших военных в это непростое время. Я горд, что могу внести свой вклад и помочь тем, кто рискует своей жизнью ради нашей безопасности», — отметил Орешков.

Сбор гуманитарной помощи проходил в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Депутат подчеркнул, что такие акции будут продолжаться, и призвал жителей Балашихи активно поддерживать защитников Отечества.

Жители города могут принести помощь в общественные приёмные партии по двум адресам: улица Парковая, 7 и улица Октябрьская, 11. Каждая посылка будет отправлена военнослужащим, что еще раз подчеркнет важность совместных усилий в это непростое время.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».