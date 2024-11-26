Депутат Андриянов провел встречу с сотрудниками мануфактуры в Красногорске

«Красногорская трикотажная мануфактура» создана 20 лет назад, когда рынки заполонили зарубежные вещи низкого качества. Основатель Светлана Черников решила создать фабрику отечественного производства, которая будет производить конкурентоспособную продукцию — одежду для малышей, подростков и родителей.

«Добились того, что у нас работает неравнодушный высокопрофессиональный коллектив, объединенный одной идеей, который переживает за тот продукт, который выходит из их рук. Их чаяния и старания высоко оценены потребителями», — сказала генеральный директор Красногорской трикотажной мануфактуры Светлана Черникова.