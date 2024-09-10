Депутат Андриянов поздравил с юбилеем труженицу тыла Татьяну Тырину из Красногорска

Руководитель фракции «Единая Россия» Богдан Андриянов приехал в гости к труженице тыла Татьяне Тыриной. От имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова именинница получила поздравительный адрес и букет цветов к 100-летнему юбилею.

Юной Татьяне вручили школьный аттестат в московской школе № 462, а через несколько дней началась Великая Отечественная война. Девушка копала окопы и траншеи, ухаживала за урожаем для отправки военнослужащим на фронт.

«Я лично воспринимаю каждое такое событие как праздник общегородского формата, потому что таких людей, к сожалению, осталось не так много, но на их пример нужно равняться», — сказал депутат Богдан Андриянов.

Поздравить ветерана приехали самые близкие: двое сыновей, пятеро внуков и трое правнуков.

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