Депутат Андрей Холод провел патриотический урок для школьников в Балашихе

В одной из библиотек Балашихи состоялся патриотический час, организованный в рамках партийного проекта «Культура Малой Родины». Участниками мероприятия стали школьники, которым рассказали о героических страницах истории России.

Одним из организаторов урока стал депутат Балашихи Андрей Холод, который выступил перед ребятами с напутственным словом.

«Такие мероприятия в рамках партийного проекта „Культура Малой Родины“ мы проводим регулярно. Наша цель — расширить знания учеников о героических страницах истории нашего Отечества, а также воспитывать патриотизм, гражданственность, чувство гордости и уважения к историческому прошлому Родины», — отметил координатор партпроекта Андрей Холод.

В ходе патриотического урока школьники узнали о великих сражениях и героях разных эпох, о Днях воинской славы России и истории высших государственных наград. Особое внимание было уделено Героям Советского Союза, которые жили в Балашихе. Также в рамках мероприятия ребята обсудили мужество и героизм воинов, принимавших участие в защите Родины в разные периоды истории, включая участников специальной военной операции.

Мероприятие стало важным шагом в воспитании у молодежи уважения к историческим традициям и подвигам предков. Школьники не только расширили свои знания о героическом прошлом страны, но и получили возможность задуматься о значении патриотизма и гражданственности в современном обществе.