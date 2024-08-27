Депутат Андрей Холод провел патриотический час в библиотеке Балашихи

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха/Местное отделение партии "Единая Россия" в Балашихе

Мероприятие прошло в Детско-юношеской библиотеке на улице Спортивной. Его организовал депутат из Балашихи Андрей Холод.

На патриотической встрече депутат уделил особое внимание сравнению героев Великой Отечественной войны с современными защитниками Родины, которые сейчас участвуют в специальной военной операции.

«Мы должны помнить и гордиться нашими героями, как прошлыми, так и настоящими. Они защищают нашу Родину с такой же самоотверженностью, как это делали наши деды и прадеды. Их подвиги — это не только наша история, но и наше будущее, и я уверен, что нынешнее поколение не подведет», — подчеркнул Андрей Холод.

Участниками мероприятия стали школьники, их родители и ветераны. Они смогли задать депутату интересующие вопросы и выразить мнение о важности патриотического воспитания молодежи. Встреча завершилась минутой молчания в память о погибших защитниках Родины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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