Депутат Александр Васильев проверил состояние детского автогородка в Химках

Муниципальный депутат «Единой России» в Совете депутатов, куратор партийного проекта «Безопасные дороги» Александр Васильев проверил состояние детского автогородка на территории ДЮТ «Интеграл». Он оценил состояние площадки, где воспитанники осваивают правила дорожного движения в условиях, приближенных к реальности.

Автогородок — это образовательная площадка, имитирующая городскую среду. Она оснащена дорожными знаками, светофорами, разметкой и другими элементами уличной инфраструктуры. Дети отрабатывают правила на практике без риска для здоровья.

Вместе с муниципальным депутатом осмотрели территорию воспитанники «Интеграла». В ходе мониторинга выявили, что в некоторых частях необходимо обновить асфальтовое покрытие и привести в порядок дорожные знаки.

«Детские автогородки — важнейший элемент обучения ПДД. Мы видим, что площадка у „Интеграла“ востребована, но требует некоторых доработок. Мы порекомендуем включить решение этих вопросов в городскую программу благоустройства», — отметил Александр Васильев.

Особое внимание уделят восстановлению работоспособности светофоров и обновлению разметки.