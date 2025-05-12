Депутат Александр Васильев обновил мемориальную доску героя ВОВ в Химках

Все памятники и мемориалы в Химках почистили и благоустроили в преддверии Дня Победы. Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев лично привел в порядок мемориальную доску, посвященную Евгению Ивановичу Сенаторову.

Евгений Сенаторов — механик-водитель танка-тральщика Т-34 253-го инженерно-танкового полка третьего Белорусского фронта, старший сержант, кавалер ордена Славы трех степеней.

Он работал наладчиком на заводе по производству арматур до начала Великой Отечественной войны. Химкинский военкомат призвал Евгения Ивановича в армию в 1941 году. Герой служил на Западном фронте на танке-амфибии Т-38. Несколько раз он попадал в окружение, однако мужество и отвага позволяли из раза в раз пробиваться к своим.

Евгению Сенаторову во время Смоленской наступательной операции в августе 1943 году удалось уничтожить 30 солдат и офицеров противника, одно противотанковое орудие и разбить два дзота. Заслуги отметили медалью «За отвагу».

Позже в период наступления в Восточной Пруссии при прорыве обороны проделал на боевой машине проходы в минных. Таким образом обеспечил экипажу уничтожение четырех орудий, четырех пулеметных точек и до 10 гитлеровцев.

Мемориальная доска в его честь расположена фасаде дома № 8 на улице Строителей.

«Подобные акции проходят по всей стране и призваны не только сохранить память о героях, но и привлечь внимание молодого поколения к истории своей страны. Работа по благоустройству мемориальных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны, будет продолжена», — отметил председатель Совета депутатов Александр Васильев.