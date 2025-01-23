Депутат Александр Бахтин посетил открытую тренировку по дзюдо в Балашихе

Член фракции «Единая Россия» Александр Бахтин посетил открытую тренировку юных дзюдоистов, проходящую в спортивном комплексе «Витязь». Это мероприятие стало частью программы по поддержке детского и юношеского спорта, реализуемой в рамках партпроекта «Старший брат».

Во время своего визита Бахтин пообщался с начинающими спортсменами, ознакомился с условиями их занятий и оценил показательные выступления. Он отметил высокий уровень подготовки ребят, их увлеченность и стремление к успеху в спорте.

«Поддержка молодежи, занимающейся спортом, является одной из ключевых задач нашего партпроекта „Старший брат“. Мы нацелены на создание всех необходимых условий для развития спортивных талантов и достижения высоких результатов», — подчеркнул Александр Бахтин.

В рамках проекта «Старший брат» представители партии продолжают оказывать поддержку спортивным секциям и клубам, организовывать мастер-классы с известными спортсменами и создавать новые возможности для развития детского и юношеского спорта. Эти инициативы направлены на формирование здорового образа жизни и воспитание будущих чемпионов.