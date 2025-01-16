Депутат Альбина Штатнова провела личный прием жителей в Лосино-Петровском

Представители местного отделения партии «Единая Россия» в городском округе Лосино-Петровский провели очередной прием граждан на базе общественной приемной. Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Городская среда».

Жителей принимала депутат городского округа Альбина Штатнова. В ходе встречи граждане обратились с различными вопросами, касающимися городской инфраструктуры, коммунальных услуг и благоустройства.

Одной из первых к депутату обратилась жительница, которая подняла вопрос о сроках завершения ремонта здания дома культуры «Октябрь». Она отметила значимость этого учреждения для культурной жизни города и подчеркнула, что жители, особенно дети, с нетерпением ждут окончания работ.

Другой актуальной темой стало состояние подвальных помещений в некоторых многоквартирных домах. Жительница выразила обеспокоенность по поводу их затопления, что может привести к развитию плесени и грибка, создавая угрозу для здоровья жителей.

Также одна из жительниц обратила внимание на недостаточное качество уборки в общих коридорах и на лестничных клетках многоквартирного дома. Она попросила усилить контроль за работой управляющей компании и обеспечить регулярное и качественное проведение уборочных работ.

«Каждый прием, каждое обращение — это возможность услышать голос народа, понять его нужды и проблемы. Мы уверены, что только вместе, слушая и поддерживая друг друга, мы сможем построить более светлое будущее», — отметила Альбина Штатнова, подводя итоги встречи.

Все обращения граждан были зафиксированы для дальнейшего рассмотрения и решения. Партийцы заверили, что приложат максимум усилий для оперативного реагирования на поднятые вопросы.