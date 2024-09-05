Систему обработки заявок жителей улучшили в Можайской больнице

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев провел здравчас с главным врачом больницы Максимом Чуркиным. Руководитель медицинского учреждения рассказал, что они улучшили стратегию обработки обращений жителей.

Новая система обработки обращений позволит быстрее и оперативнее помочь пациенту. Программа также нацелена на то, чтобы выявить причину проблемы и избежать ее в дальнейшем. Максим Чуркин отчитался главе о количестве обращений за восемь месяцев и об их тематике, а также о мерах, которые были приняты.

Глава Можайского округа отметил, что нужно уделять особое внимание заявкам от жителей.

Подобные часы здравоохранения проходят в администрации еженедельно. В них принимают участие главный врач, медицинские работники и сотрудники профильных отделов. На встрече обсуждают кадровый вопрос, работу с обращениями, текущие и капитальные ремонты учреждений.

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