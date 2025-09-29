Денис Гнездилов из Подмосковья установил мировой рекорд в толкании ядра

На чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике в Индии подмосковный спортсмен Денис Гнездилов установил мировой рекорд в толкании ядра и завоевал золотую медаль. В третьей попытке он показал результат 11,85 метра, превзойдя рекорд португальца Мигеля Монтейру, а в шестой попытке улучшил свое достижение до 11,92 метра.

Монтейру с результатом 11,31 метра стал вторым, бронза досталась иракскому атлету Гаррахе Тнайаше — он выполнил бросок на 10,86 метра. Успешно выступила и еще одна представительница Московской области — Ирина Вертинская. Она завоевала серебро в женском толкании ядра.

Всего Подмосковье на чемпионате представляют три спортсмена. Сергей Сокульский занял четвертое место в толкании ядра.

Соревнования проходят в Нью-Дели с 27 сентября по 5 октября. В них участвуют более тысячи спортсменов, включая 70 легкоатлетов из России.