Денис Глушаков проведет футбольный фестиваль в Ногинске

Фонтанная площадь Ногинска 6 сентября превратится в эпицентр футбольного праздника для всей семьи. Гости встретятся с легендой российского футбола — Денисом Глушаковым, экс-капитаном московского «Спартака», чемпионом России 2017 года и участником чемпионатов мира и Европы.

Детский турнир пройдет для ребят 2018–2019 годов рождения — будущие звезды смогут показать свои навыки. Для зрителей будет работать фиджитал-зона — совмещение реального и виртуального футбола: гость Ногинска Денис Глушаков сначала сыграет в киберфутбол, а затем выйдет на настоящую площадку. Затем все желающие смогут поучаствовать в фотосессии с легендой. Каждому предоставят возможность сфотографироваться с одним из самых известных футболистов страны.

В финале фестиваля на торжественной церемонии награждения Денис лично вручит призы юным участникам.

Мероприятие организовано при поддержке администрации Богородского округа и станет частью празднования Дня Богородского края. Это прекрасный шанс для юных футболистов пообщаться с кумиром и получить мотивацию для собственных спортивных достижений.