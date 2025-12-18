Денежные сертификаты вручили 4 медицинским работникам в округе Пушкинский

Премию главы в округе Пушкинский вручают впервые, но программа по поддержке медперсонала реализуется на постоянной основе. Администрация муниципалитета активно занимается обеспечением социальных гарантий сотрудников, которые ежедневно оказывают медицинскую помощь жителям. Одна из главных задач — создать для персонала комфортные и безопасные условия труда.

«По поручению губернатора Московской области мы организовываем различные меры поддержки — как молодым специалистам, так и уже опытным сотрудникам, которые вносят хороший вклад в это направление и развивают здравоохранение в городском округе Пушкинский. На сегодняшний момент у нас девять мер поддержки, которые мы на муниципальном уровне оказываем специалистам, работающим в сфере здравоохранения», — сказал Максим Красноцветов.