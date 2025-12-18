Денежные сертификаты вручили 4 медицинским работникам в округе Пушкинский
Руководитель муниципалитета Максим Красноцветов вручил сертификаты на выплату премии главы округа четырем медицинским работникам Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова. За профессиональное мастерство и высокие личные достижения в профессиональной деятельности специалисты награждены знаком «Отличник здравоохранения».
Премию главы в округе Пушкинский вручают впервые, но программа по поддержке медперсонала реализуется на постоянной основе. Администрация муниципалитета активно занимается обеспечением социальных гарантий сотрудников, которые ежедневно оказывают медицинскую помощь жителям. Одна из главных задач — создать для персонала комфортные и безопасные условия труда.
«По поручению губернатора Московской области мы организовываем различные меры поддержки — как молодым специалистам, так и уже опытным сотрудникам, которые вносят хороший вклад в это направление и развивают здравоохранение в городском округе Пушкинский. На сегодняшний момент у нас девять мер поддержки, которые мы на муниципальном уровне оказываем специалистам, работающим в сфере здравоохранения», — сказал Максим Красноцветов.
Глава округа отметил, что работа в данном направлении будет продолжена. Максим Красноцветов поблагодарил специалистов за благородный труд, за верность профессиональному долгу и пожелал успехов.