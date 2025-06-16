Дендрарий в парке «Волхонка» Богородского округа отметил 105-летие

Гостей и жителей Ногинска ждала яркая и интересная программа. На территории парка «Волхонка» отметили 105-летний юбилей со дня создания дендрария.

Концерт творческих коллективов, бесплатные экскурсии по дендрарию, ярмарка народных промыслов, где каждый желающий мог приобрести на память сувенир «Привет из Ногинска». А еще разнообразные мастер-классы для детей и взрослых, спортивные соревнования для всей семьи и угощение — каша из полевой кухни!

Парк «Волхонка» с уникальным дендрарием — это место притяжения для детей и взрослых, где природа и история сплетаются в одно целое. Здесь насчитывается несколько тысяч деревьев, десятки тысяч цветов и кустарников. И каждый год тут высаживаются от трех до десяти тысяч растений. Самые известные — Амурский бархат, 100-летняя лоза Винограда амурского, черемуха Маака, Береза бумажная.

Напомним, что в 1920 году Богородский исполком принял решение объявить Волхонку заповедником. Так появился первый заповедник в Подмосковье.