День знаний прошел в Военной академии РВСН в Балашихе

1 сентября в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Балашихе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний. Праздничный митинг прошел на плацу академии, собрав курсантов, преподавателей и почетных гостей.

С началом учебного года будущих офицеров поздравили глава городского округа Сергей Юров, командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, начальник академии генерал-лейтенант Игорь Афонин и председатель совета ветеранов академии генерал-майор Александр Сивачев.

«От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года и с Днем знаний. Особые слова поздравления — первокурсникам, которые недавно приняли присягу на этом плацу. Впереди вас ждут годы обучения в одном из лучших вузов страны. Поздравляю и выпускные курсы — желаю успешно завершить обучение и сдать экзамены», — обратился к курсантам Сергей Юров.

Генерал-полковник Сергей Каракаев подчеркнул высокий научно-педагогический потенциал академии и качество подготовки кадров, которые обеспечивают надежность и эффективность Ракетных войск стратегического назначения.

Церемония завершилась торжественным маршем курсантов и ярким выступлением военного оркестра, создавшего праздничную атмосферу.

Военная академия РВСН имени Петра Великого — одно из ведущих военно-учебных заведений России. Здесь готовят офицеров командного и инженерного профилей, а также проводят научные исследования для развития РВСН. С 2015 года академия базируется в Балашихе по решению президента России Владимира Путина.